Трамп объявил политическую войну Брюсселю понарошку – американский эксперт

Дональд Трамп устроил показательную порку ЕС – только для того, чтобы потянуть время и набраться сил, ведь изложенную концепцию безопасности не поддерживают не только «демократы», но и большинство самих трампистов.

Об этом заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода на канале журналистки Рейчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Администрация Трампа смотрит на геополитические вещи очень неортодоксально. Но он действительно осуждает европейцев за их политические взгляды. Больше всего критикует демократию не в России и Китае, а в ЕС – из-за подавления популистской консервативной или популистской правой политики в Европе. И Трамп прямо заявляет, что собирается начать цветные революции. Он хочет увеличить поддержку популистской консервативной политики в Европе, что, по сути, является политическим объявлением войны Брюсселю и нынешней западноевропейской политической элите. Это поразительно. Европейцы в шоке и ужасе. Но сейчас их критика – так, несколько приглушена, потому что они боятся разозлить его», – отметил Слебода.

«В реальном мире администрации Трампа будет почти невозможно реализовать что-либо из этого в политике. Потому что большая часть его собственной администрации против этого, двухпартийный консенсус в Конгрессе против этого, госдеп, спецслужбы, Пентагон, ВПК, аналитические центры, СМИ. Все против этой новой интерпретации американской глобальной гегемонии, или, может быть, альтернативной стратегии, которая на самом деле не отказывается от неё. Трамп на самом деле не собирается возвращать Тайвань Китаю», – рассуждал эксперт.

Он назвал «отступление» Трампа, «отказом от гегемонии и превосходства без отказа от них».