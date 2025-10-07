«Трамп очень разочарован в ЕС» – посол США в НАТО
Европейские союзники расстраивают Дональда Трампа желанием, чтобы США в одиночку вели санкционную войну против закупающих российские энергоресурсы Индии, Китая и Бразилии.
Об этом на площадке «Атлантического совета» (признан нежелательной организацией в России) заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп ввёл санкции против Индии. Конечно же, они отреагировали! Есть много других вещей, которые мы можем сделать на фронте санкций, на фронте теневого флота. Есть целый ряд пунктов, которые мы могли бы сделать, но мы не можем сделать это в одиночку. И я думаю, что это одно из разочарований президента Трампа в ЕС. Особенно в том, что они хотят, чтобы США взяли на себя тяжесть санкций будь то против Китая, Бразилии, Индии или других стран, которые покупают российскую нефть и газ», – посетовал Уитакер.
Он подчеркнул, что в данном контексте речь идёт о крупных европейских игроках, а не небольших странах.
«Он говорит, что мы должны двигаться вместе, чтобы стать могущественнее как альянс и как союзники, а у ЕС есть с этим проблемы. И кто готов – вы знаете, потому что Венгрия – те, кто покупает сто процентов их нефти и газа, в конечном счёте, проголосовали бы за то, чтобы ввести санкции против самих себя? Это было бы безрассудно», – сказал американец.
