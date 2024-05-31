Трамп- официально осужденный преступник с шансами снова занять Белый дом

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Жюри присяжных Нью-Йорка вынесло обвинительный приговор по делу против Дональда Трампа о фальсификации бизнес-отчетности. Экс-президент США был признан виновным по всем 34 эпизодам. Официально приговор будет озвучен 11 июля. Именно тогда судьей на отдельном заседании будет определено и оглашено наказание. До итогов апелляционного процесса Трамп – осужденный преступник.

Правда, сесть на основании вынесенного приговора в тюрьму Трампу не светит, Во всяком случае шансы на такой исход выглядят минимальными. Кроме того, он, вероятно, обжалует приговор. Сроки по разным статьям обвинения могут быть зачтены, как и то, что у осужденного не было в биографии уголовных обвинений. Скорее всего, Трамп отделается штрафом и условным наказанием. И главное – по американским законам это не помешает ему принять участие в выборах президента и занять Белый дом в случае выигрыша.

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Единственное – он не сможет сам себя помиловать. За этим он должен будет обратиться к губернатору штата Нью-Йорк, на территории которого вынесен вердикт.

Произошедшее стало важным прецедентом. Впервые в истории США их президент был признан виновным в уголовном преступлении. И произошло это по итогам причем по итогам состязательного судебного заседания, на основе решения присяжных, в отборе которых участвовали его же адвокаты.

Для объявления вердикта необходимо было единое мнение всех присяжных, в отборе которых принимала участие и сторона защиты. В случае, если бы кто-то из них, хотя бы один, высказал сомнение – обвинительный вердикт бы не состоялся.

Наблюдатели говорят, что вердикт не отвернет от Трампа основню часть его сторонников. При этом есть риск потери им какого-то количества колеблющихся избирателей. Но этот минус может быть компенсирован усилением поддержки со стороны электорального ядра. В любом случае сейчас делать прогнозы – дело неблагодарное.