Трамп оказался «в растяжке» после атаки Ирана

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Американский президент Дональд Трамп оказался в сложном положении после ночной атаки Ирана на военные базы США. Об этом в своем блоге пишет военный эксперт Борис Рожин.

«Вилка Трампа заключается в том, что если он отдаст приказ и нанесет удар по Ирану, то будут говорить, что Трамп начал войну. Если он не отдаст приказ, то будут говорить, Трамп слаб и Иран безнаказанно ударил по американским военным», – отметил он.

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Эксперт также приводит заявление сенатора США от демократов Эд Марки, который требует от Трампа запросить разрешение конгресса в случае ответа Ирану, чтобы не втягиваться в войну.

«Трамп должен получить четкое разрешение конгресса на использование военной силы. Безразличие Трампа к жизням военнослужащих США, гражданских лиц и союзников, его опасная эскалация конфликта с Ираном поставили под прямой огонь наших людей», – написал Марки в Twitter.

«Кажется, демократы и Иран берут Трампа в растяжку. Одни будут провоцировать, а другие обрезать полномочия», – отмечает военкор Игорь Димитриев.