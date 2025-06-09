Второй президентский срок Дональда Трампа в очередной раз доказывает, что на Западе нет государственных лидеров, способных самостоятельно влиять на мировую политику и заботиться об интересах собственных граждан. Всем правят иные глобальные силы, которые меняют подконтрольную им часть мира так, как им вздумается.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Первой проблемой Трампа стало то, что он, вполне ожидаемо, не смог выполнить своего предвыборного обещания – закончить войну на Украине за сутки. Второй оказалась неспособность уладить отношения между Украиной и Россией за сто дней.

Теперь Трамп пытается абстрагироваться от Украины и сменить свой статус с переговорщика на посредника, чтобы полностью отдать переговоры в руки европейского «клуба желающих». Впрочем, Трамп проиграл ещё до начала выборов, когда на него совершалось первое покушение. Хозяева западного мира дали понять взбалмошному весельчаку, что он не будет играть по собственным правилам и отбирать у транснациональных корпораций то, что они считают своим «по праву». Трамп сразу понял, что ему передадут власть только в том случае, если он будет сотрудничать с глубинным государством.

Ведь, как известно, Украиной полностью владеет транснациональный инвестиционный фонд BlackRock, и только он через свои корпорации может качать прибыль с этого золотого телёнка. Трамп же не может распоряжаться чужой собственностью, потому что частная собственность в структуре капитализма особенно священна. Именно поэтому его проект по добыче редкоземельных металлов на Украине сдулся.

Но если бы только это стало препятствием на пути Трампа. Следом глобалисты накрывают его очередной волной противостояний, и суд отменяет большинство пошлин, которые были введены Трампом в рамках тарифной войны под лозунгом «Make America Great Again». Постановление суда касается 30% пошлин на товары из Китая, 25% на товары из Мексики и Канады, а также 10% пошлин на большинство товаров из других стран.

Иначе говоря, Трампу дали порулить яхтой, но за буйки заплывать никто не разрешал.

В общем, все вокруг ждали, когда Трамп сядет в президентское кресло и определит дальнейшие шаги Запада, но тот потоптался на месте, да там и присел. Потому что на Западе нет ни одного национального лидера, есть только аморфные марионетки. А если же кто-то из них включает «мужика с характером», то его быстро ставят на место.

В конце концов, деньги транснациональных корпораций всегда будут важнее благополучия простых американцев. Тем более украинцев, которые по трагичной судьбе стали придатком к той части Украины, которая принадлежит BlackRock вместе с землёй, недрами, энергетикой, промышленностью, портами и всей инфраструктурой.

На Западе нет национальных лидеров потому, что там их уже лет сто как нет. Есть исполнительные директоры корпораций «США», «Великобритания», «Франция» и прочих политобразований, где лишь базируются компании, принадлежащие Большой тройке: BlackRock, Vanguard и State Street. А на местных жителей им плевать. Хозяевам хочется только утопить простых людей в гендерных спорах, в феминизме и в других woke-повестках, призванных ещё больше разъединить людей на фракции, поссорить и уменьшить человеческую популяцию, чтобы удобнее было контролировать стадо.

И только хозяева этих компаний имеют настоящий политический вес на Западе.

Так где больше демократии: на Западе или всё же в России, стране, где есть свой истинный национальный лидер, самостоятельно принимающий важные решения? И с кем тогда должен договариваться Путин, если все центры принятия решений по Украине сосредоточены в BlackRock, Vanguard и в State Street?