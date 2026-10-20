Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для российского президента Владимира Путина в отношениях с Украиной куда важнее вопросы идейные, чем коммерческие, чего не понимают в США.

Об этом, выступая в палате лордов, заявила экс-помощница Дональда Трампа в его первую каденцию, отпетая русофобка британка Фиона Хилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Хилл ответила на вопрос, прислушивается ли Дональд Трамп к российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем к своим советникам.

«Если быть честным, он, конечно, прислушивается к нему, чтобы составить представление о том, насколько хорошо складываются эти отношения, но он на самом деле не слушает, что ему говорит Путин. Вот почему мы в таком беспорядке. Потому что Путин снова и снова говорил ему, что Украина очень важна, и у них целая история. И президент Трамп на самом деле не понимает, что дело не в нескольких сделках тут и там. Кстати, сделка по дизельному топливу, вообще не для России, предназначена для Соединенных Штатов после промежуточных выборов. Но вся эта идея о том, что вы можете соблазнить Путина всевозможными деловыми сделками, чтобы решить проблему Украины, не об этом», – сказала британка.

По ее словам, «для Путина это гораздо больше».

«Это об идее государства и его собственном представлении о себе как о части этого государственного наследия. Потому что он сам себя в это убедил. Были времена, когда Путин был несколько иным. Но он в какой-то степени вжился в эту роль, или роль вжилась в него», – считает экс-помощница Трампа.

По ее словам, идея о том, что Украина неразрывно связана с Россией, для Путина «стала поиском, миссией».

И что в этом плохого? – остаётся добавить к словам русофобки.