«Трамп ошибается. Путина не соблазнить сделками» – Фиона Хилл

Игорь Шкапа.  
20.10.2026 17:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1068
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Торговля, Украина


Для российского президента Владимира Путина в отношениях с Украиной куда важнее вопросы идейные, чем коммерческие, чего не понимают в США.

Об этом, выступая в палате лордов, заявила экс-помощница Дональда Трампа в его первую каденцию, отпетая русофобка британка Фиона Хилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для российского президента Владимира Путина в отношениях с Украиной куда важнее вопросы идейные, чем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Хилл ответила на вопрос, прислушивается ли Дональд Трамп к российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем к своим советникам.

«Если быть честным, он, конечно, прислушивается к нему, чтобы составить представление о том, насколько хорошо складываются эти отношения, но он на самом деле не слушает, что ему говорит Путин. Вот почему мы в таком беспорядке.

Потому что Путин снова и снова говорил ему, что Украина очень важна, и у них целая история. И президент Трамп на самом деле не понимает, что дело не в нескольких сделках тут и там. Кстати, сделка по дизельному топливу, вообще не для России, предназначена для Соединенных Штатов после промежуточных выборов.

Но вся эта идея о том, что вы можете соблазнить Путина всевозможными деловыми сделками, чтобы решить проблему Украины, не об этом», – сказала британка.

По ее словам, «для Путина это гораздо больше».

«Это об идее государства и его собственном представлении о себе как о части этого государственного наследия. Потому что он сам себя в это убедил. Были времена, когда Путин был несколько иным. Но он в какой-то степени вжился в эту роль, или роль вжилась в него», – считает экс-помощница Трампа.

По ее словам, идея о том, что Украина неразрывно связана с Россией, для Путина «стала поиском, миссией». 

И что в этом плохого? – остаётся добавить к словам русофобки.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском «Трамп ошибается. Путина не соблазнить сделками» – Фиона Хилл

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора