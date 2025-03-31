Трамп ошибочно начал переговоры до победы русских – британский аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад ошибочно убеждает себя в том, что боевые действия на Украине зашли в тупик.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Люди не хотят реально оценивать ситуацию на фронтах. Есть иллюзия, что там что-то вроде тупика. Когда русские продвигаются, кажется, что они побеждают. А когда наступление заканчивается, как и все наступления, русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике. Это не тупик. Война идет в пользу России, но люди этого не признают», – считает эксперт.

Он «не собирается угадывать планы России», но ожидает крупное наступление весной и летом, направленное, предположительно, на реку Днепр.