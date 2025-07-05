Главная проблема Украины в том, что Киев отказывается что-либо выполнять и умеет лишь требовать деньги от своих западных покровителей, не предлагая никакого выхода из ситуации.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что США устали быть дойной коровой Украины, а проблема Киева заключается в том, что, кроме увеличения военной поддержки, больше ничего не предлагается, что всё равно не ведёт к окончанию войны.

«Украина говорит: я этого делать не буду и этого не буду, я не буду снижать мобилизационный возраст, я не буду соглашаться на условия Путина, а вы должны мне это и это. Всё мы это слышали. А на выходе что мы получаем? А на выходе – садись в самолёт, лети к Путину и договаривайся, чтобы он заканчивал», – смоделировал ситуацию Кох.

По его словам, Зеленский насчитал, что ему нужно ещё порядка 15 комплексов «Пэтриот», не считая всего остального.