Трамп отфутболит Зеленского Мерцу, но канцлер долго не протянет – аферист Кох

Вадим Москаленко.  
05.07.2025 12:26
  (Мск) , Киев
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Война, Германия, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Главная проблема Украины в том, что Киев отказывается что-либо выполнять и умеет лишь требовать деньги от своих западных покровителей, не предлагая никакого выхода из ситуации.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная проблема Украины в том, что Киев отказывается что-либо выполнять и умеет лишь требовать...

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Он считает, что США устали быть дойной коровой Украины, а проблема Киева заключается в том, что, кроме увеличения военной поддержки, больше ничего не предлагается, что всё равно не ведёт к окончанию войны.

«Украина говорит: я этого делать не буду и этого не буду, я не буду снижать мобилизационный возраст, я не буду соглашаться на условия Путина, а вы должны мне это и это. Всё мы это слышали. А на выходе что мы получаем? А на выходе – садись в самолёт, лети к Путину и договаривайся, чтобы он заканчивал», – смоделировал ситуацию Кох.

По его словам, Зеленский насчитал, что ему нужно ещё порядка 15 комплексов «Пэтриот», не считая всего остального.

«Представь, сколько боеприпасов надо. И каждый день эти деньги будут уходить и уходить. И? Я – американский президент, говорю своим избирателям: мы должны каждый год 100 лет тратить на Украину 50 млрд, даже не 100. А избиратели скажут: а вот тот президент говорит, что мы должны плюнуть на Украину, и тогда у нас 50 млрд не будет тратиться. Давайте-ка выберем того, а не этого…

Мерц готов платить деньги, да. Но так и Мерц не вечен. Он сейчас потратит-потратит, потом его не выберут», – объяснил иноагент.

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