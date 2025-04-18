Трамп отгрузит нашим врагам любое оружие и будет давить нас санкциями твёрдо и расчётливо – эксперт

Президент США Трамп к 100 дням на посту главы Белого дома может ввести новый пакет санкций против России, если к этому времени не достигнет какого-нибудь значительного успеха в разрешении украинского кризиса.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог, журналист Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Допустим, мы сказали: снимите санкции, чтобы восстановить авиасообщение. Чтобы «Аэрофлот» мог летать и, соответственно, западные компании получили возможность летать над Россией. Нет, от этого отказ. Поэтому то, что он может принять санкции, никаких у меня сомнений нет. Он же продлил санкции, которые Байден ввел год назад и ещё какие-то вещи подтвердил. У него в руках этот «кнут» санкций и пошлин, и он его использует не только против России, но и против других стран, того же Китая. Но, тем не менее, мы должны понимать – он нам не сват, не брат, не союзник. Он наш, скажем аккуратно, соперник и оппонент. И в этом случае он будет против нас применять любые методы – если он вводит пошлины против своих союзников из Евросоюза, и от Дании, с которой состоит в НАТО, требует отдать Гренландию, то как он будет обращаться с Россией? Точно так же», – уверен обозреватель.

По его мнению, Трампу не интересно прекращение войны на Украине – Трампу интересно, чтобы эта война приносила США доход.