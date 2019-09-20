20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Скандал, США, Украина
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Трамп открещивается от давления на Зеленского

Президент США Дональд Трамп отрицает, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах – Джо Байдена, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом американский президент написал в Twitter.

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Трамп опроверг обвинения, что договаривался с главой другого государства, по поводу чего поступила официальная жалоба от сотрудника американской разведки. Американский президент также назвал заявления информатора разведки политически ангажированными.

Новости о договоренностях с “неким иностранным лидером”, по мнению Трампа, являются фейковыми.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее адвокат Трампа Руди Джулиани в интервью каналу CNN признался, что говорил с представителями украинской власти относительно расследования уголовных дел против членов семьи Джо Байдена.

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