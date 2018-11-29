Трамп отменил встречу с Путиным из-за украинской провокации

29.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил сам глава США в своем Twitter. ​

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Свое решение он объяснил тем, что задержанные Россией в Черном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине.

При этом Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Путиным, после того как нынешняя ситуация будет урегулирована.

Заявление Трампа появилось через короткое время после его предыдущего выступления перед журналистами, в ходе которого он заявил, что думал об отмене встречи с Путиным, но в итоге решил встретиться с российским президентом на полях G20 в Буэнос-Айресе. При этом глава США допустил, что в самолете изучит полный доклад об инциденте в Черном море, после чего примет окончательное решение, сообщало агентство Bloomberg.

В своем Twitter Трамп не уточнил, читал ли он в итоге доклад перед решением не встречаться с российским президентом.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не располагают официальной информацией о том, что Трамп принял решение отказаться от встречи с Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. «Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит», — цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

При этом пресс-секретарь Путина отметил, что если Трамп действительно отказался от разговора, то у российского президента появится время на пару других полезных встреч.