Трамп отстранился от решения украинских проблем

27.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал, что руководство Штатов не будет присоединяться к нормандскому формату и вообще требует от Украины прямых переговоров с Россией, чтобы разрешить конфликт на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта президент США Дональд Трамп отстранился от темы украинского кризиса.

«Представления о том, что хотелось бы команде Зеленского подключить к нормандскому формату Трампа, еще кого-то, премьера Великобритании, хотя эта тема в явной форме уже не фигурирует в словах команды Зеленского. Тем не менее, какие-то ожидания такого типа есть. Недавно сказал лидер фракции «Слуга народа» Арахамия, что еще есть такой вариант. Нет такого варианта!

Более того, основная печаль заключается в том, что Трамп отстранился, демонстративно отстранился, не только от нормандского формата, а вообще от прямой помощи в урегулировании кризиса в отношениях Украины и России. Он дал понять, что правильно было бы, если бы Зеленский напрямую вышел бы на переговоры с Владимиром Путиным и высказал предположении, что тогда при доброй воле сторон они нашли бы выход из этого тупика, в котором оказались эти отношения. Это неожиданно», – заявил Погребинский.