«Трамп перефокусировался»: США поняли, что Украина выстоит, и придержали ракеты – укро-политолог

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Из-за обострения на Ближнем Востоке США больше не в состоянии снабжать Украину ракетами и системами ПВО, но продолжают делиться с бандеровцами разведданными. Кроме того, Трамп видит, что «ВСУ держатся».

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прекращение поставок ракет связано с техническими условиями, в которых работает американская оборонка, которая, по некоторым данным, отстреляла 20% запаса разного рода ракет только во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем. В США посчитали, прослезились, поняли, что если война будет не 12 дней идти, она же не завершена, там только перемирие. А представьте себе, что она прошла 30 или 45 дней, то можно выйти с пустыми складами. Поэтому это решение не политическое, а технократическое. США считают, что Украина не находится в кризисном положении. Фаза войны не настолько остра. Она не ставит под угрозу основы украинской государственности. Россия все равно не может совершать быстрые прорывы вглубь территории. И они ситуативно перефокусировались. Я не вижу оснований говорить, что это решение США связано с какими-то политическими условиями, как было в марте. Сейчас мы не можем сказать, что США выдвинули Украине какие-то условия», – сказал Бортник.

Однако он подчеркнул, что ключевая американская помощь – разведданные – сохраняется.