Трамп перенес инсульт и скрыл это, — врач из США

Президент США Дональд Трамп с большой долей вероятности перенес инсульт в прошлом году, но этот факт был скрыт от общественности.

Об этом в эфире подкаста The Daily Beast заявил доктор Брюс Дэвидсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

