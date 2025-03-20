Трамп перевернул доску, чтобы не проиграть вместе с Украиной – британский аналитик

Максим Столяров.  
20.03.2025 21:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп создаёт такую ситуацию, когда США из участника прокси-войны с Россией становятся посредниками в установлении мира, и русские пока в этом подыгрывают американскому президенту.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп создаёт такую ситуацию, когда США из участника прокси-войны с Россией становятся посредниками...

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«Трамп не хочет тратить больше американских ресурсов на чёрную дыру под названием Украина. Но и он чувствует, возможно, его проинформировали, что Украина проигрывает, и он не хочет, чтобы США проиграли вместе с ней», – сказал Меркурис.

Собеседники вспомнили заявления госсекрертаря Марко Рубио о том, что конфликт на Украине является прокси-войной между Штатами и Россией.

«И вместо того, чтобы признать поражение США, Трамп переворачивает ситуацию так, что он становится миротворцем. Да, США ведут опосредованную войну с Россией, но Трамп делает своё дело и преподносит это так, будто США выступают посредником в установлении мира, а не проигравшей стороной», – предположил Алекс Христофор.

Меркурис согласился с журналистом.

«И он очень-очень рад, что русские помогают ему в этом. Потому что русские понимают, что он единственный президент, который, скорее всего, сможет выполнить договорённости по ситуации в Европе, поскольку они хотят сосредоточиться на внутреннем развитии. Чтобы не беспокоиться всё время о мелких уколах, нападениях, захвате собственности и т.п., что сильно отвлекает», – добавил британец.

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