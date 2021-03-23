Трамп подарил России и Китаю четыре долгих года для тщательной подготовки к войне – эксперт

23.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Хиллари Клинтон и её команда озлоблены на бывшего президента США Дональда Трампа из-за его пассивной политики, которая подарила России и Китаю четыре года для подготовки к противостоянию с Вашингтоном.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Критичность ситуации заключается в том, что спуск всё время ускоряется, а непреодолимые проблемы укрепляются – как Россия, так и Китай, это очень сильно ограничивает их во времени. Почему так сильно взбесилась клинтаноидная группа? Потому что они считают, что Трамп украл у них четыре года.

Войну или состояние, которое сейчас, Клинтон бы устроила через полгода после своего воцарения на президентском посту. И оно было бы более сильным, чем сейчас, потому что Америка была более сильной, и Клинтон была более в сознании, чем Байден. У России не было бы четырех лет, поэтому они в бешенстве на Трампа, он дал эти четыре года России и украл у них», – резюмировал Куликов.