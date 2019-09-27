Трамп подвесил Зеленского за фаберже

27.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимиру Зеленскому придётся подыгрывать Дональду Трампу в его предвыборной борьбе внутри США, в противном случае Киев лишится экономической помощи Запада – единственного инструмента, при помощи которого удерживается на плаву Украина.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нынешняя украинская экономика без американской поддержки в 400 миллионов долларов, без транша МВФ, без всевозможных грантов, и так далее, – просто невозможно.

Трамп подвесил экономику Украины и политическое будущее Зеленского так, что, если он не инициирует расследование в отношении сына Джо Байдена, то Зеленский, как президент, который хочет называть себя партнёром и союзником Америки, просто закончился», – отметил он.

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артёменко полагает, что часть потраченных на поддержку Украины средств Запад «отобьет», приобрется украинские черноземы по бросовой цене.

«Большой интерес к украинской земле существует у господина Сороса. Есть у него компания «Монсанто», которая специализируется на производстве ГМО-продуктов.

Если украинские чернозёмы, которые сегодня принадлежат действительно народу, будут под любым предлогом переданы Соросу или кому-то другому, то рапс, который растёт и уничтожает украинские чернозёмы, который сейчас выращивается этой компанией, будет засеян везде», – возмутился экс-нардеп.