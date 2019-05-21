Трамп показательно накажет украинских «соросят»

21.05.2019, Киев, Игорь Петров

Низкий представительный уровень делегации США на инаугурации может свидетельствовать том, что США намерены переформатировать сети влияния в Украине и избавиться от многих ставленников демократов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До инаугурации были слухи, что представительный уровень делегации США будет гораздо выше, чем был сегодня. Отдельные отчаянные люди говорили о возможном приезде Трампа. Как видим, этого не случалось – из-за казуса с Джулиани, который заявил, что в команде Зеленского – враги Трампа и США и назвал одного из них – Сергей Лещенко. После таких заявлений я думаю, что в новом парламенте Лещенко мы не увидим», – полагает эксперт.

«Представительный уровень делегации США был низким, там был Волкер и его представляли как какого-то официального посла США, что очень странно. Волкер уже больше года находится в подвешенном состоянии в отношении должности, непонятно, не уберут ли его вслед за послом США Мари Йованович», – добавил политолог.

По его словам, сейчас отношения Украины и США переживают непростой период.

«Старая сеть американского влияния в Украине будет сейчас переформатироваться. Конечно, Белый дом, Трамп и его администрация не решатся полностью зачистить все сети влияния, выстроенные демократами с конца 90-х годов. Но устроить показательное наказание для Лещенко и еще некоторых людей (например, Артема Сытника) они намерены», – резюмировал Богатырев.