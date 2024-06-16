Трамп похвалил Зеленского, назвав его «величайшим торговцем всех времен»

Сергей Рыжов.  
16.06.2024 11:19
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, США, Торговля, Украина


За океаном осталось четыре с половиной месяца до очередных судьбоносных президентских выборов. Интриги насчет того, кто именно схлестнется в баттле за кресло в Овальном кабинете Белого дома уж нет. CNN  пишет, что основные претенденты Байден и Трамп уже договорились о правилах первых предвыборных дебатов.

Сообщается, что Байден и Трамп будут выступать без черновиков и будут присутствовать в аудитории студии CNN.

За океаном осталось четыре с половиной месяца до очередных судьбоносных президентских выборов. Интриги насчет...

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Во время выступления микрофон будет включен только у кандидата, который выступает в данный момент. Им запрещено брать сцену реквизит или предварительно написанные заметки — выдадут только ручку, блокнот и бутылку воды.

Кроме этого, в зале не будет зрителей, а продолжительность дебатов будет 90 минут с двумя рекламными паузами. Во время рекламы ни Трамп, ни Байден не могут общаться с представителями своих предвыборных штабов.

Кроме того, Трамп требует от Байдена пройти проверку на наркотики накануне дебатов.

Украинский кризис остается одной из основных тем внутриамериканской повестки. Впрочем, позиции претендентов хорошо известны. Если Байден послал на форум мира в Швейцарию свою вице Камалу Харрис, то Трамп,  выступая перед сторонниками в Детройте  пообещал покончить с «бесконечными» выплатами Киеву в случае победы на выборах, назвав  Зеленского «величайшем торговцем»

«Зеленский — это, возможно, величайший торговец среди всех когда-либо живших политиков. Всякий раз, когда он приезжает в нашу страну, он покидает ее с $60 млрд. А потом он возвращается на родину и заявляет, что ему нужны еще $60 млрд. И так без конца. Я разберусь с этим”, — возмутился Трамп.

Это, конечно, конфуз. Собираясь выразить свое возмущение политикой Зеенского, Трамп на самом деле его похвалил. В рамках американской культуры, нацеленной на личный успех, этот комплимент звучит, скорее, как признание в том, что жизнь конкретно у Зеленского – удалась.

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