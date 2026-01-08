Трамп похвалился, что больше европейцев вредит ходу СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп похвалился, что куда больше стран Европы противодействует достижению целей российской СВО на Украине.

«Я хорошо поработал. Если бы не я, Россия сейчас владела бы всей Украиной», – сказал он в интервью New York Times.

Трамп настаивает, что страны Европы должны увеличить взносы на НАТО.

«Это я заставил их тратить больше, ну, знаете, больше ВВП на НАТО. Но если вы посмотрите на НАТО, то увидите, что Россию совершенно не волнует ни одна другая страна, кроме нас».

Как указывает газета, «Трамп назвал нормы, сложившиеся после Второй мировой войны, ненужным бременем для сверхдержавы».

Однако «он отверг идею о том, что лидер Китая Си Цзиньпин или президент России Владимир Путин могут использовать подобную логику во вред Соединённым Штатам. Он ясно дал понять, что, по его мнению, определяющим фактором является мощь США и что предыдущие президенты были слишком осторожны, чтобы использовать её для достижения политического превосходства или национальной выгоды».

Трамп заявил, что «единственное, что может его остановить», – «моя собственная мораль, мой собственный разум».