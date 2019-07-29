Трамп похвалит Украину и разочарует Зеленского
На будущей встрече президентов США и Украины Дональд Трамп может сделать ряд заявлений и жестов, демонстрирующих поддержку Украины, но реальная помощь со стороны США существенно не увеличится.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Возможно, к встрече Зеленского с Трампом приурочат передачу двух списанных катеров флота США.
Думаю, будут какие-то общие фразы о том, что США не признают Крым российским, и что США будут оказывать помощь.
Интересно, что действующий посол Украины в США заявил, что якобы рассматривается вопрос о поставках вооружения, причем о колоссальных цифрах.
Я не исключаю, что, конечно, сотрудничество в военной сфере может быть расширено. Может быть, на финансирование обороны Украины даже будет выделяться на 10-15 миллионов больше, чем при Порошенко.
Но это, я думаю, потолок.
Символическая передача «Джавелинов» – тоже больше условный жест. Они в боевых действиях не задействованы, они находятся на Яворовском полигоне. На Донбассе их нет. Это показушный момент, не более», – констатировал Гайдай.
Спасибо!
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