29.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Трамп похвалит Украину и разочарует Зеленского

На будущей встрече президентов США и Украины Дональд Трамп может сделать ряд заявлений и жестов, демонстрирующих поддержку Украины, но реальная помощь со стороны США существенно не увеличится.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, к встрече Зеленского с Трампом приурочат передачу двух списанных катеров флота США.

Думаю, будут какие-то общие фразы о том, что США не признают Крым российским, и что США будут оказывать помощь.

Интересно, что действующий посол Украины в США заявил, что якобы рассматривается вопрос о поставках вооружения, причем о колоссальных цифрах.

Я не исключаю, что, конечно, сотрудничество в военной сфере может быть расширено. Может быть, на финансирование обороны Украины даже будет выделяться на 10-15 миллионов больше, чем при Порошенко.

Но это, я думаю, потолок.

Символическая передача «Джавелинов» – тоже больше условный жест. Они в боевых действиях не задействованы, они находятся на Яворовском полигоне. На Донбассе их нет. Это показушный момент, не более», – констатировал Гайдай.

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