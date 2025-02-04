Трамп понаставил русофобов на украинское направление

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Президент США Дональд Трамп не избежал кадровых ошибок в своей второй администрации, как и в первой, где преобладали неоконсерваторы, которые не позволили заключить всеобъемлющее соглашение с Россией.

Об этом экс-советник Пентагона Дэвид Пай заявил на канале «Dialogue Works», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он, конечно, допустил несколько ошибок в кадровых назначениях в сфере национальной безопасности. Я думаю, в первую очередь с Келлогом. Он не так плох, как раньше, но он всю жизнь был русофобом. Он три года назад постоянно говорил Украине, что она может выиграть войну, но, кажется, за 2,5 года его мнение изменилось», – сказал Пайн.

Он напомнил, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц уже заявил, что идет «рука об руку по поводу Украины» с бывшим советником Байдена Джейком Салливаном.