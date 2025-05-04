Трамп посадит НАСА на голодный паек: американский космос ждет невиданное сокращение расходов

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Издание The Verge пишет о планах администрации Дональда Трампа на четверть собирается урезать бюджет NASA, но финансировать проекты Илона Маска.

Согласно бюджетной инициативе президента Трампа, предполагается сокращение расходов на МКС на 508 миллионов долларов.

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«Это приведет к уменьшению численности экипажа и сосредоточению ограниченных исследовательских возможностей станции на задачах, связанных с программами Луны и Марса. Также предполагается сокращение на 2,265 миллиарда долларов финансирования космических научных миссий, включая прекращение миссии по обратной транспортировке образцов с Марса», – говорится в публикации.

В документе предлагается поэтапно отказаться от использования ракеты SLS и капсулы Orion, разработанных NASA, в пользу коммерческих решений. По данным NASA, программа Lunar Gateway будет завершена после миссии Artemis III.

Проект бюджета также сокращает расходы на исследование Земли на 1,161 миллиарда долларов, в том числе полное прекращение финансирования спутников мониторинга климата, которые классифицируются как низкоприоритетные.

Расходы на экологические авиационные программы сокращаются на $346 млн в пользу систем управления воздушным движением и оборонных проектов. Программы по привлечению молодежи в области STEM планируется сократить на 143 миллиона долларов.

Директор Административно-бюджетного управления Рассел Во направил проект бюджета президента Трампа в Комитет по ассигнованиям Сената. В сопроводительном письме указано, что полный финансовый план будет предоставлен позже. Как уточняет Ars Technica, окончательный вариант бюджета должен быть одобрен Конгрессом США.

Кейси Дрейер, руководитель направления космической политики в некоммерческой организации Planetary Society, выступающей за развитие космических исследований, в комментарии The New York Times назвал предложенное сокращение «самым одноразовым урезанием бюджета NASA в истории США» и заявил, что это якобы свидетельствует о завершении глобального лидерства Америки в космосе и о развороте страны во внутреннюю сторону.

В то же время, как утверждает издание, предлагается новое финансирование, которое, вероятно, пойдет на пользу компании SpaceX Илона Маска путем приоритетного финансирования пилотируемых миссий на Марс, а также усилий по возвращению США на Луну раньше Китая.

Напомним, после избрания президентом США Дональда Трампа, он объявил о решении назначить на пост главы NASA Джареда Айзекмана, первого непрофессионального астронавта-миллиардера и близкого соратника Илона Маска. 41-летний Айзекман является соучредителем и генеральным директором Shift4 Payments. Он дважды летал в космос в рамках миссий, организованных компанией Маска.