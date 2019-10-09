Трамп послал дипломата утихомирить своего фаната в Косово

09.10.2019, Белград

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на переговорах Сербии и Косово Ричард Гренелл сегодня прибыл в Приштину. Накануне он посетил Белград.

Об этом сообщает агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гренелл был назначен за неделю до внеочередных парламентских выборов в Косово, которые состоялись в минувшее воскресенье. При этом дипломат сохранил должность посла в Германии.

Президент Сербии Александар Вучич признался, что назначение Гренелла стало для него неожиданностью, поскольку Государственный департамент США уже сделал заместителя помощника госсекретаря Мэтью Палмера своим специальным представителем по региону в августе.

Зато «президент» Косово Хашим Тачи приветствовал назначение Гринелла, написав в своем фейсбуке, что это «еще одно доказательство того, что президент Трамп, администрация США и все американское государство поддерживают нас на каждом важном шаге».

Ожидается, что новым «премьер-министром» Косово, а следовательно и главным представителем непризнанной республики на переговорах с Сербией станет победивший на выборах радикальный националист Альбин Курти.

Курти сказал Associated Press в интервью во вторник, что переговоры с Белградом «не могут быть главным приоритетом в первый день моего вступления в должность премьер-министра». Он также отказался отменять 100% тариф на импортные товары из Сербии, который является одним из главных барьеров на переговорах Белграда и Приштины.

При этом, как отмечает издание «Коммерсант», Курти был самым проамериканским кандидатом на минувших выборах. Он постоянно повторял, что 6 октября албанцы выбирают между сотрудничеством с США при правительстве во главе с ним и изоляцией. Также многие косовские города были увешаны билбордами с фотографиями главы «парламента» Косово Кадри Весели и Дональда Трампа.