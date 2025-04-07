Трамп потерял доверие к Зеленскому – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
07.04.2025 11:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Президент США не доверяет Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США не доверяет Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого...

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Эксперт напомнил, что Зеленский и его предшественник Петр Порошенко уже оказывали медвежьи услуги Трампу во время его первой каденции.

«Пока Белый дом, да и Лондон, еще не сделали ставок. У американцев серьезная проблема, поскольку весь украинский политикум – это клиентелы демократов так или иначе, начиная от всевозможных соросят, активистов, народных депутатов, чиновников – это все клиентелы Демократической партии, 30 лет выстраивали всю эту водокачку.

А у республиканцев, кстати, все грустно, и у них нет опорных фигур. Понятно, они не хотят видеть Зеленского на втором сроке. Некоторые рассказывают, что, дескать, они его уже знают и знают, как с ним работать, это не так. Там есть органическое неприятие, еще раз подчеркну, что это неприятие формировалось длительное время, и оно не только касается Зеленского, но и Порошенко тоже, поскольку Трамп прекрасно помнит, кто в 16-м году едва не пустил под откос избирательную кампанию, начав скандал вокруг Манафорта, это все связано с Украиной.

Ну и дальше можно вспомнить, как кинули Джулиани, обещали одно, а на выходе оказалось совсем другое, и потом снова переобулись под Байдена. И вот в этих условиях, естественно, нет доверия иметь дело. Это принцип Трампа. Если он не доверяет человеку, он с ним дело иметь не будет», – заявил Золотарев.

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