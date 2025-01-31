Трамп потребовал от БРИКС отказаться от планов найти замену доллару и грозит стопроцентными пошлинами

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Президент США Дональд Трамп пригрозил, что США введут стопроцентные импортные пошлины против стран БРИКС, если те попытаются заменить доллар в мировой торговле. Об этом хозяин Белого дома написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social:

«Идея, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем, ОТПАДАЕТ. Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными тарифами и должны попрощаться с продажами в замечательную американскую экономику», – написал Трамп.

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«Они смогут найти другую страну-лопуха. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать «привет» тарифам и «прощай» Америке!», – добавил американский президент

Напомним, доля стран-участниц БРИКС в мировом ВВП превышает долю стран G7. В БРИКС первоначально входили на правах основателей пять членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В начале 2024 года к ним присоединились Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент России Путин неоднократно критиковал доминирование американской валюты и объявил о намерении создать в рамках БРИКС независимую платежную и расчетную систему.

Трамп уже использовал пошлины в качестве средства давления во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год. Вернувшись в Белый дом он продолжил эту политику, уже обьявив о введении 30-проценттных пошлин на товары их Мексики и Канады и угрожает санкционной войной Европе.

Также он опроовал санкционный шантаж на Колумбии, заставив президента последней Густаво Пьетро пойти на попятную в вопросе приема самолета с выдворенными из США гражданами этой страны.

Экономисты предупреждают, что такие торговые войны приведут к росту цен в самих США, ударив по избирателям Трампа.