«Трамп предал курдов – предаст и украинцев» – Арестович о гарантиях Киеву от США
Рано или поздно США предадут Украину так же, как предали Вьетнам, Афганистан и сирийских курдов.
Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«После ситуации в Сирии нам нужно задуматься. Все ссылаются, как США бросили Афганистан – но более верных союзников, чем сирийские курды, в регионе у американцев не было. А сегодня американский посол в Турции говорит: да мы никогда ничего не обещали, что мы будем защищать от турков или сирийской армии.
Помните, сколько разговоров было о разделе Сирии, которой уже не выкарабкаться из войны? А как только появился сильный лидер – предали курдов, и сейчас добивают», – сказал Арестович.
«Курдов предали наши самые любимые американцы. Трамп, который говорит, что мы там не позволим, не простим. Закрыли глазки на преследование алавитов, курдов, христиан.
Поэтому вот судьба курдов горькая. Это лишний раз показывает, что в определенном сценарии может случиться с Украиной. Курдов поддерживали, в отличие от нас, два десятка лет. А в нужный момент – щелк, и все.
Там детей расстреливают, девочек насилуют, поголовно вырезают. И Трамп никого не бомбит – и говорит: мы вам ничего не обещали. Так это и бывает, друзья мои. Посмотрите на Вьетнам», – добавил он.