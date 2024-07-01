Трамп придёт и отправит Зеленского в отставку – бывший член Зе-команды

Нынешняя череда выборов на Западе приведет к смене политики и будет означать еще и опосредованные выборы президента Украины. Союзники Зеленского теряют власть, а после прихода на должность президента США Дональда Трампа – он заставит украинского коллегу покинуть пост.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции, Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас смотрю на любые выборы, которые будут проходить в странах Европейского Союза, в Британии в том числе, – мы посмотрим, как лейбористы сдвинут консерваторов, – это все выборы, которые не просто будут влиять на Украину. Это выборы, я бы сказал, Зеленского. Сейчас у нас выборов нет в связи с военным положением, но выборы электоральные, политические, которые будут влиять напрямую, и, наверное, даже на окончание каденции Владимира Зеленского как на президента Украины. Мне кажется, что Трамп, став президентом, вынудит Зеленского покинуть свой пост… У нас на носу сейчас выборы Макрона, выборы в Британии – мы увидим ослабление поддержки партии войны. Эти выборы, наверное, даже не Зеленского выбирают, они выбирают партию войны и мира в Украине – вот, что происходит. Выборы происходят не в Украине – за нас выбирает Европейский союз и Соединенные Штаты…», – отметил он.

«Трамп… что он заявляет, что закончит войну – ну, во-первых, посмотрим, как он это будет делать, я не думаю, что это будет просто, почему я сказал, что первый у него будет не то, что конфликт, но препону он получит от Зеленского. Зеленский – не тот человек, который будет бегать под указание Трампа, мне кажется, он просто перекроет финансовый кран. Мы же знаем, что мы курс держим доллара, евро, потому что есть внешние заимствования или помощь. Его не будет и через 30 дней – экономический дефолт – и прощай должность. Потому нужно готовится Зеленскому к приходу Трампа, в первую очередь», – заключил Шевченко.