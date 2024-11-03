«Трамп прийде – порядок наведе» – очередную мантру «перемоги» офицера ВСУ подняли на смех

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Если на выборах в США победит Дональд Трамп, то будет остановка войны и вывод российских войск из Запорожской и Херсонской областей.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае прихода республиканцев к власти цена на нефть обречена рухнуть, и в этих условиях вести войну Путину – это путь в могилу и его, и государственности российской. Будут очень серьёзные последствия для управления РФ, резкое обнищание обычных людей, среднего класса и богатеев совершенно точно приведёт к падению режима. А падение режима чревато и развалом РФ на субъекты», – вещал Грин.

Шелест долго слушал, но не выдержал.

«Вы, конечно, меня извините, ну что это за…? Мы уже воевали-воевали, нам всё рассказывали, что Россия распадётся, а сейчас у нас новая история – цены на нефть обрушат Россию. Я же с вами не обсуждаю секретные «томагавки» Зеленского в 2400 км, которые как дадут, вот тогда сразу», – взмолился пропагандист.

Однако ВСУшник пропустил мимо ушей укол откровенно смеющегося над ним Шелеста.

«Томагавки» – это всё ерунда, по сравнению с ценой на нефть. Российские нефтяные доходы – это главный вопрос этой войны. Путин – главный заинтересованный человек в окончании войны, выкручивать руки ему есть куда. Зеленскому тоже, хотя он не сильно заинтересован в окончании войны. Но есть Трамп, который, как пацан, должен ответить за базар, и у него есть аргументы, которые для команды Зеленского будут абсолютными. После 5 ноября начнутся переговоры. Они, естественно, будут не со сдачей Крыма и Донецкой области, но я очень допускаю, что Херсонская и Запорожская области будут оставлены российскими войсками. Там, под каким-то соусом, типа демилитаризованной зоны, придумают какой-то формат, чтобы морду лица Путину сохранить, он же тоже будет торговаться», – уверял укро-эксперт.