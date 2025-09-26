Трамп прикрывает свою задницу и умывает руки на Украине, – американский профессор

Заявлением о возможности Украины победить на поле боя и даже выйти за пределы своей территории, президент США Дональд Трамп перекладывает ответственность за украинский конфликт на ЕС и Киев, и таким образом «прикрывает свой зад».

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

