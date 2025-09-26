Трамп прикрывает свою задницу и умывает руки на Украине, – американский профессор

Анатолий Лапин.  
26.09.2025 11:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 473
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Заявлением о возможности Украины победить на поле боя и даже выйти за пределы своей территории, президент США Дональд Трамп перекладывает ответственность за украинский конфликт на ЕС и Киев, и таким образом «прикрывает свой зад».

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю абсурдным заявление, что Украина может вернуть все территории, которые она потеряла из-за России. А позже он говорит, что они могут вернуть еще больше территорий, подразумевая, что они могут дойти до Москвы. Это абсурд, это невозможно.

И, конечно, он не говорит, как это можно сделать, но гораздо важнее то, что он умывает руки в отношении конфликта на Украине. Он пришел к выводу, что не может его урегулировать, потому что, даже если он и Путин договорятся о том, как должно выглядеть урегулирование, украинцы и европейцы не согласятся.

Поэтому он понимает, что это должно быть решено на поле боя. Теперь он пытается переложить ответственность на европейцев и украинцев…Он прикрывает свою задницу, говоря, что он продолжит оказывать финансовую поддержку», – заявил Миршаймер.

