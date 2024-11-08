Трамп принципиально не будет прекращать войну на Украине – Безпалько

Несмотря на громкие обещания, Дональд Трамп не станет завершать войну против России, потому что это будет означать поражение для США.

Об этом в эфире канала «Украина.ру» заявил политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все обещания Трампа решить конфликт в 24 часа, безусловно, являются чистейшим популизмом, в том числе и потому, что сам Трамп войдет в должность только в январе 2025 года. До января 2025 года демократическая администрация, Байден-Харрис, попытается передать Украине как можно большее количество вооружения и денег, и заключить как можно больше обязательств, которые Трампу впоследствии придется выполнять, и которые он не сможет отменить. Безусловно, Трамп войну не закончит. Во время своего президентства с 2016 по 2020 годы он тоже ни одну войну не прекратил и не закончил. Более того, он даже осторожно, но эскалировал, как военный конфликт Сирии, так и отдав приказ о ликвидации иранского офицера. Что касается других военных конфликтов, Трамп тоже никакого участия в их прекращении не принял», – отметил Безпалько.

«Поэтому и этот конфликт Трамп заканчивать принципиально не будет. В том числе и потому, что Украина – это война, которую США нельзя закончить, потому что это будет означать во многом поражение. И эскалировать тоже нельзя, потому что эскалация может быть неконтролируемой и привести к негативным для США последствиям, в том числе и к ядерной войне. Трамп будет пытаться переложить значительную часть расходов войны на Украине на ЕС, но при этом может отменить ряд санкций против РФ, чтобы можно было получить больше денег, оживить экономику или хотя бы просто предъявить это обществу», – подытожил политолог.