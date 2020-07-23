23.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, США, Украина
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Трамп приравнял украинских майданщиков к преступникам


ВВС обвиняет президента США Дональда Трампа в попытке выдать фото, сделанное во время украинского майдана, за американские протесты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что Трамп опубликовал в своем аккаунте изображение из двух фотографий. На одной он беседует с полицейскими, на другой сотрудник силовых органов окружен протестующими, внизу изображения – подпись: «Общественная безопасность vs хаос и насилия».

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Фото, использованное в качестве иллюстрации «хаоса и насилия» сделано во время протестов в Украине в 2014 году, отмечает ВВС.

Facebook сказал BBC, что никаких действий в отношении поста предприниматься не будет и воздержался от дальнейших комментариев.

Издание отмечает, что на украинском фото изображен сотрудник Внутренних войск МВД Украины поскольку на его плече ясно различим знак отличия, не использующийся полицейскими в США – «коптский крест, который можно увидеть в странах, где исповедуют православие» (на самом деле – мальтийский крест).


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