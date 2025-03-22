Трамп пришел обналичивать чек Байдена Украине, а не выписывать новый

Вадим Москаленко.  
22.03.2025 17:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Владимир Зеленский просто попросил Дональда Трампа забрать ЗАЭС у русских, и теперь Украина рискует остаться вообще без атомных станций.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский просто попросил Дональда Трампа забрать ЗАЭС у русских, и теперь Украина рискует...

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«Украина пыталась решать с США вопрос в духе – а заберите у россиян ЗАЭС, возможно, даже можете оставить её себе, модернизировать. Наверное, делались такого рода намёки. В ответ США сказали: отдавайте нам всё, отдавайте и остальные АЭС. Вместе с сетями, с оборудованием они стоят где-то под 100 милилардов долларов, вся эта сеть вырабатывает от 50 до 80% украинской электроэнергии.

Мы хотели попросить сильного, чтобы он забрал у России то, что Россия раньше забрала у нас. Но у сильного есть аппетиты, и сильный говорит: да, давайте ещё кроме полезных ископаемых и АЭС. Удивлён даже Зеленский. Мне кажется, теперь наступает понимание, насколько циничный, прагматичный подход американская администрация занимает в отношении Украины», – сказал Бортник.

«Тут не вопрос сильного, тут не вопрос правого, справедливого, тут вопрос целесообразности. Трамп пришёл обналичивать чек, тот чек, который раньше выписала администрация Байдена, а не выписывать новый», – сокрушается политолог.

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