Трамп признает всю Новороссию – «если не повторит судьбу Кеннеди»

Интервью президента Путина американскому журналисту Такеру Карлсону – это оперативное мероприятие, поскольку оба имеют отношение к спецслужбам. И это первая попытка выйти на мирные переговоры с аргументами претензий на территории, которые уже вошли в состав РФ или войдут в будущем.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на согласованность действий трио – Такер Карлсон, Дональд Трамп и Илон Маск.

«Они заранее подготовили платформу, когда в 2020 году Трампа «прокатили» на выборах, «глубинное государство» его просто-напросто отторгло, он посредством «Твиттера» общался со своей аудиторией. Потом происходит уход в свободное плавание Карлсона, покупка Маском «Твиттера», который стал Х, и сейчас мы видим какой-то бенефис, как разрозненные группы американской элиты объединяются в поддержке именно Трампа.

Причём, если ещё несколько месяцев назад разговоры шли, что могут быть ещё какие-то персонажи, то сейчас по факту практически всё республиканское консервативное крыло сплотилось вокруг него. Все более-менее значимые лица взяли самоотвод, даже не полностью пройдя праймериз. Таким образом, мы уже видим, что консервативная Америка мобилизуется», – подчеркнул Васильев.

По его словам, логически напрашивается вывод, что покупка «Твиттера» была запланирована под какие-то информационные кампании. И второй момент, что для интервью с Путиным они подобрали удачное время – время усталости от Украины и интереса к персоне российского лидера.

«Если расставлять этапы, то было контрнаступление, которое планировалось, но не выгорело. После этого начались проблемы с выделением финансовых ресурсов, республиканцы стали всё это привязывать к ситуации на границах. И тогда по факту Техас уже близко поставил вилку решений перед правительством в Вашингтоне. Как мы видим, Байден эту наживку проглотил, не стал ничего форсировать, как он должен был, по идее, наказывать непослушных, предпочел уйти от этого вопроса. И, тем самым, республиканцы на теме мигрантов и границы набили огромное количество бонусов», – указал обозреватель.

Он добавил, что теперь республиканцы ведут предвыборную кампанию, которая должна полностью консолидировать консервативную часть элиты, привлечь своих сторонников и разобщить, дезорганизовать противников.

«И, в принципе, видно, что они идут по этой стратегии чётко и грамотно. По большому счёту, если не случится никаких экстраординарных событий, как с Кеннеди, или упадёт какой-нибудь кирпич, а таких историй много, то, в принципе, шансы переизбрания Трампа очень высокие. И, соответственно, сейчас это первые серьёзные переговоры даже не о судьбе Украины. Как я понял, проговаривались обоснования, для чего и была нужна эта информационная историческая справка. Это почти юридическое обоснование прав на эту землю, а для Запада это крайне важно. Особенно для западных консервативных элит – это перевод акцента с войны между государствами на конфликт внутри большой страны, то есть на гражданскую войну», – пояснил Васильев.

Он уточнил, что, если рассматривать Россию как наследника Российской империи и СССР, то у нее на эти земли есть все права, что крайне важно для консервативной Америки.

«Для дискурса внутри США это крайне важно. Потому что одно дело участвовать в помощи государству, которое воюет с другим, другое – одной из сторон гражданской войны. Для них это довольно важно. И сейчас ещё добавляется третий момент по времени. Они это сделали в феврале, а в конце марта произойдет потеря легитимности президента Зеленского, причём в два этапа – сначала частично, когда не состоятся выборы, и второй уже 20 мая, когда должен быть назначен новоизбранный президент. То есть, 21 мая Зеленского официально во внутренней американской повестке республиканцы смогут называть узурпатором. И, если они сейчас деньги не готовы давать, связав в ходе всей этой многоходовки расходы на Украину с отсутствием финансов на решение вопроса по границе, то, дождавшись потери легитимности Зеленского, вдобавок обвинят Байдена, что он поддерживает нелегитимный режим узурпатора и диктатора. И даёт им деньги, «которых нам не хватает для решения внутренних проблем». Это будет железобетонный аргумент, который не сможет перебить ни один демократ», – заключил Васильев.