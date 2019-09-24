24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
деньги, ЕС, Мнение, Общество, Политика, США, Украина
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Трамп признал: хочет, чтобы на Украину тратилась не только Америка

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украине финансово помогали не только США, передаёт корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами перед выступлением в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, президент США заявил, что отказался от финансовой помощи, предназначенной для защиты Украины от России, которую потом восстановил Конгресс, не потому, что он хотел, чтобы страна начала расследование в отношении Байдена, а скорее потому, что он хотел, чтобы другие европейские страны вкладывали больше денег в Украину.

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“Они (средства – ред.) были полностью выплачены, но у меня всегда была претензия, и она остаётся до сих пор, и я продолжу откладывать (военную помощь – ред.), пока Европа и остальные государства не будут способствовать Украине. Почему только Соединенные Штаты вкладывают кучу денег? Я хочу, и я настаиваю, чтоб Европа тоже вкладывала деньги в Украину. Почему это всегда только США? И кстати, мы выплатили эти деньги”, — заявил президент США.

Напомним, в Конгрессе США запросили у Помпео материалы о контактах Джулиани с украинскими чиновниками.

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