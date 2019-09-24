Трамп признал: хочет, чтобы на Украину тратилась не только Америка

24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украине финансово помогали не только США, передаёт корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами перед выступлением в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, президент США заявил, что отказался от финансовой помощи, предназначенной для защиты Украины от России, которую потом восстановил Конгресс, не потому, что он хотел, чтобы страна начала расследование в отношении Байдена, а скорее потому, что он хотел, чтобы другие европейские страны вкладывали больше денег в Украину.

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“Они (средства – ред.) были полностью выплачены, но у меня всегда была претензия, и она остаётся до сих пор, и я продолжу откладывать (военную помощь – ред.), пока Европа и остальные государства не будут способствовать Украине. Почему только Соединенные Штаты вкладывают кучу денег? Я хочу, и я настаиваю, чтоб Европа тоже вкладывала деньги в Украину. Почему это всегда только США? И кстати, мы выплатили эти деньги”, — заявил президент США.

Напомним, в Конгрессе США запросили у Помпео материалы о контактах Джулиани с украинскими чиновниками.