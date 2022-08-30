Трамп призвал отменить итоги выборов президента в 2020 году и признать его победителем задним числом

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45-й президент США Дональд Трамп призвал немедленно признать выборы президента США в 2020 году «необратимо скомпрометированными» и признать его победителем или провести новые.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

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«Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, Трамп легко победил бы на президентских выборах в 2020 году», — заявил он.

Напомним, 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы видят четкий план, который позволит получить ряд мест в Палате представителей и Сенате, и тем самым взять под контроль Конгресс.

Рейтинг Байдена и демократов сейчас опустился до исторического минимума.

На днях, по требованию адвокатов Трампа Минюст США опубликовал аффидавит – письменное обоснование недавних обысков в поместье экс-президента. Большая часть текста 38-страничного документа зацензурирована, поэтому судить о том, что там говорится, довольно сложно.

Одним из оснований для обысков стало то, что съёмочная группа CBS увидела у Мар-а-Лаго, где расположено поместье Трампа, грузовики с коробками, которые привезли туда после ухода Трампа с поста президента.

В 15 изъятых у него коробках обнаружились журналы, газетные вырезки, фотографии – и вместе с ними вперемешку некие конфиденциальные документы. При этом агенты ФБР были уверены, что среди «секретных бумаг» будут доказательства вины Трампа по делу «Рашагейта» – однако в итоге найти их не смогли.

«Минюст признал за Трампом в бытность президентом полное право рассекречивать документы. Один этот факт по идее должен свести на нет любые попытки его засудить за хранение секретных данных. Однако, как мы видим сейчас, суд над Трампом всё равно произойдёт. Пока политическое преследование Трампа лишь упрочило его позиции. Поэтому можно ожидать, что давление на Трампа будет усиливаться. Вопрос лишь в том, как далеко готов зайти режим Байдена – пока он не поставит страну на грань междоусобицы», – отмечает российский эксперт-американист Малек Дудаков.