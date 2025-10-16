Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Накануне встречи с украинским диктатором Владимиром Зеленский американский президент Дональд Трамп в очередной раз рядом антироссийских выпадов.

Так, вчера на пресс-конференции в Белом он объявил, что именно США будут принимать решение по поводу наступления ВСУ.

«Они [Украина] хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление. Нам придется принять решение», – сказал Трамп.

Напомним, что о готовящемся наступлении ВСУ Трампу сообщил его спецспосланник по Украине генерал Кит Келлог, который заявляет, что Киев не проигрывает войну.

С оной стороны, сил для масштабного наступления Украина вроде и не имеет, тем не менее ВСУ показали, что способны проводить успешные локальные контрнаступления, причем порой достаточно болезненные для России, что показало вторжение в курскую область.

Кроме того, украинская сторона регулярно заявляет, что недостаток западного оружия (или задержки с его поставками) якобы не дают победить Россию. Вполне вероятно, на предстоящей встрече Трампа и Зеленского последний будет повторять этот тезис, выпрашивая больше вооружений, включая крылатые ракеты «Томагавк».

На пресс-конференции Трамп озвучил еще одно громкое заявление: якобы премьер Индии Нарендра Моди пообещал не покупать больше российскую нефть.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он заверил меня, что страна больше не будет покупать нефть у России», — уверяет Трамп.

По его словам, «это большой шаг вперед».

«Теперь мне нужно убедить Китай сделать то же самое», — добавил президент США.

Он говорит, что этот процесс займет некоторое время, но «но вскоре он будет завершен».

Если эта информация подтвердится, то отказ Индии от российской нефти станет достаточно болезненным ударом по Москве. Впрочем, Трамп зачастую выдает желаемое за действительное.

Пока Индия по этому поводу высказалась достаточно осторожно, указав, что ее энергетическая политика направлена на «защиту интересов индийского потребителя на волатильном энергетическом рынке».

«Наша политика импорта руководствуется только этой целью», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индии.

При этом возможность отказа от российской нефти подтверждается, но и не опровергается

«Что касается США, мы уже много лет стремимся увеличивать свои энергетические закупки. Нынешние власти [CША] выразили заинтересованность в расширении энергетического сотрудничества с Индией. Переговоры продолжаются», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Индии.

Напомним, что Трамп ввел 25-процентные пошлины на индийские товары, потребовав отказаться от закупок российской нефти. Ранее Нью-Дели заявлял, что продолжит покупать энергоносители у РФ, руководствуясь своими национальными интересами. Теперь же, как видим, такой категоричности нет.