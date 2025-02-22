Трамп продолжает шокировать Запад: Россия не виновата в войне, через три дня – новые переговоры

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Дональд Трамп в эфире Fox News Radio сделал ряд резонансных заявлений по Украине и России. В частности, он признал, что война началась не по вине России, а из-за Байдена и Зеленского.

«Фейковые СМИ всегда обрушиваются на меня, когда я говорю каждый раз: «О, это не вина России». Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи, и на них напал тот, кто их намного больше и сильнее. Но Россию можно было бы отговорить от этого так легко», – заявил Трамп.

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Также Трамп симптоматично заявил, что присутствие Зеленского на будущих переговорах «не так уж важно».

Кроме того Трамп опроверг слухи о его планах приехать в Москву 9 мая нынешнего года на празднование Дня Победы. «Нет, я не собираюсь»,— приводит пресс-служба Белого дома слова президента. Что интересно, аналогичный ответ дал на тот же вопрос и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Зато появилась ясность в том, будет ли продолжен переговорный трек . По словам Трампа, во вторник в Саудовской Аравии пройдут новые переговоры между США и Россией.

Также Трамп добавил, что хочет свести вместе Зеленского и Путина:

«Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат… Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения. Я хочу видеть прекращение огня и сделку», – сказал президент США.

Тем временем, Bloomberg убеждает, что даже Кремль удивлен резкостью заявлений Трампа в отношении Зеленского. В материале отмечается, что в РФ не ожидаи столь крутого разворота Белого дома в отношении Украины. И хотя в Москве готовы к диалогу, но до сих пор не до конца понимают переговорную стратегию Трампа, опасаясь возможных ловушек и неожиданных шагов.