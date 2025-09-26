Трамп просто хочет заработать на оружии, а не победы Украины, – генерал США
Недавнее заявление Дональда Трампа о возможной победе Украины не означают, что он верит в высокие шансы Киева. Американский президент просто хочет сделку по продаже своего оружия в Европу.
Об этом в эфире Times Radio заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что интересно, когда он сказал, что Украина может победить и вернуть себе все эти территории, многие люди подумали: «Ого, это может стать настоящим прорывом!».
А потом он сказал, что ЕС может помочь им в этом. Он не сказал НАТО, он сказал ЕС, а это явно означает, что США не будут в этом участвовать. И это не похоже на лидерство государственного деятеля, это похоже на сделку с оружием.
И я не знаю, хорошо ли это для стратегических интересов Америки. Наши лучшие и самые надежные союзники всегда были из Европы, а также из Канады и Австралии. А теперь, знаете, я прочитал, что сказал госсекретарь два дня назад. Он сказал: «Эй, никто не собирается вводить войска в Варшаву. Они не собираются вводить войска в Бостон».
Это похоже на изоляционизм 1920-х годов, который плохо закончился для США», – заявил Ходжес.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: