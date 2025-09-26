Трамп просто хочет заработать на оружии, а не победы Украины, – генерал США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недавнее заявление Дональда Трампа о возможной победе Украины не означают, что он верит в высокие шансы Киева. Американский президент просто хочет сделку по продаже своего оружия в Европу.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.