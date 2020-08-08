Трамп против TikTok: США воплощают антиутопию Оруэлла

08.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

В конце июня, в самый разгар ковидокризиса, в американском городе Талса (штат Охлахома) состоялся предвыборный митинг действующего президента США Дональда Трампа. К вящему огорчению Донни и организаторов митинга, массовки не получилось – мероприятие собрало совсем немного сторонников президента-деляги, несмотря на большие ожидания.

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Как сообщило издание The New York Times, явку на предвыборный митинг сорвали подростки, любители музыкального стиля K-pop, решившие отмочить шутку с президентом. «Онижедети» Талсы создали рассылку, в которой призывали сограждан бронировать билеты на встречу с Трампом, но на само мероприятие не приходить.

Накануне встречи председатель предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл похвастался прессе, что желающих повидаться с «великим гражданином Америки» в Талсе набралось свыше миллиона, однако, по информации пожарного департамента города, привлеченного к организации безопасности мероприятия, явка составила жалкие 6,2 тысячи человек.

Событие стало причиной для зубоскальства со стороны противников Трампа, а рассылка, вызвавшая эпический провал президентских политтехнологов, распространялась среди пользователей популярной китайской соцсети коротких видеосообщений TikTok.

Выждав паузу, 6 августа Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой», якобы исходящей от TikTok, обещавший большие неприятности всем американским компаниям и физическим лицам, которые в течение 45 дней не разорвут деловые связи с китайскими владельцами приложения ByteDance и Tencent.

Сенат США тут же подсуетился, издав запрет на пользование TikTok госслужащими.

Похоже на то, что Трамп лихо использовал неприятное для себя происшествие в Талсе, чтобы обрушиться на TikTok.

Причины, по которым сервис впал в немилость американского президента, являются калькой с обострения против Huawei: «кража американских технологий и угроза национальной безопасности и передачи личной информации американских граждан китайским спецслужбам».

Впрочем, владельцам TikTok предлагался компромиссный вариант: в течение шести недель с момента издания указа Трампа передать контроль над соцсетью компании Microsoft или любой другой американской компании.

На начало августа капитализация TikTok оценивалась в $100 млрд, а охват аудитории – в миллиард пользователей.

Трамп также заявил, что часть средств от сделки должна попасть в казну США, и что Microsoft – не единственная американская компания, заинтересованная в получении контроля над популярным сервисом.

Если же владельцы TikTok и стоящая за их спиной КПК не пойдут на сделку, соцсеть обещают заблокировать в США.

Реакцией на угрозы Трампа стало падение биржевой стоимости акций сервиса на десяток миллиардов долларов, а загрузка TikTok уменьшилось на 21%.

Директор и основатель ByteDance Чжан Имин высказал предположение, что США скорее намерены заблокировать сервис, чем форсировать продажу его американской доли Microsoft. Ему также пришлось потереть часть сообщений и отключить комментарии к отдельным собственным заявлениям, за которые пользователи соцсети назвали его «предателем».

Страсти вокруг китайской соцсети подогрела стенограмма переговоров Трампа с главой Microsoft Сатьи Наделлом, приведённая изданием TechCrunch, из которой явственно следует, что глава Белого дома требует взятку от покупки с TikTok, которой Донни готов поделиться с американской казной.

Пока неясно, как это вымогательство повлияет на избирательную кампанию Трампа, но официальные лица КНР, в отличие от робкого основателя TikTok, идти на поводу у Вашингтона не намерены, называют сделку с Microsoft воровством и намекают через издание China Daily, что у Китая «много способов ответить, если администрация США осуществит свой запланированный разгром и захват» китайского бизнеса.

Наблюдатели, однако, считают, что Microsoft с полного благословения Вашингтона всё-таки наложит свою волосатую рыночную лапу и подомнёт под себя популярный сервис, придуманный и раскрученный на китайские деньги.

Собственно, прогиб ByteDance уже обозначился: компания открывает европейский дата-центр для обработки информационных потоков европейских пользователей TikTok, чтобы избежать аналогичных санкций уже со стороны властей Евросоюза.

Не успела вонь вокруг потенциальной «сделки века» как следует разойтись, как грянула вторая часть Марлезонского балета: душка Трамп объявил войну ещё одному крупному китайскому онлайн-сервису – WeChat.

Причины те же: «кража технологий и сбор личных данных пользователей».

Срок для «исправления» тот же – 45 дней, иначе…

Как известно, WeChat является детищем китайского IT-гиганта Tencent, засыпанного государственными инвестициями решением руководства КПК, и объединяет в одном флаконе социальную сеть, чат и электронный кошелёк. Сервис имеет фантастическую популярность в материковом Китае благодаря своей гибкости, удобству и чертовски лояльной политике по отношению к пользователям. Через электронный кошелёк WeChat происходит масса бытовых транзакций китайского населения вплоть до «организованно поесть вечером пельмешков в ближайшей едальне» для группы пенсионеров.

Если TikTok – это огромный жирный кусок киберпространства, завоёванный китайцами, то WeChat – всё то же самое, но вдобавок с толстым слоем чёрной икры, припорошенной натуральным золотом.

Впрочем, аппетит приходит во время еды…

Однако есть и отличие. WeChat – это такой шмат рынка в киберпространстве, откусив который американцы могут и подавиться.

И дело тут во владельце. Tencent – намного более сильная и влиятельная компания по сравнению с ByteDance, которой принадлежат 13% рынка IT-технологий. Инвестиционный холдинг за годы своего существования сумел полностью или частично скупить кучу иностранных компаний и наплодить дочерних. С таким могучим китайским спрутом запросто не совладать.

Даже если учесть, что с WeChat американцы не промахнулись, и владелец сервиса действительно делится собранной информацией «с кем надо», поскольку Tencent – родное детище компартии Китая, за которое можно испытывать одну только гордость и удовлетворение за умело вложенные силы и средства.

Развязывая войну против TikTok и WeChat, американцы пытаются одним выстрелом убить двух зайцев. Во-первых, отобрать у Китая и завязать на себя невероятно прибыльные и быстрорастущие онлайн-сервисы. Во-вторых (если не во-первых) – стремление поставить под контроль ЦРУ и АНБ онлайн-сервисы с миллиардной аудиторией. Только США имеет право контроля над киберпространством!

Вспомним, что российские соцсети слабо интересовали американцев, покате были площадками для русскоязычных пользователей Рунета и из других стран. Но как только детище Павла Дурова, мессенджер Telegram, приобрел взрывную популярность на Западе, основателя и владельца, бравировавшего «абсолютной безопасностью личных данных пользователей», «неподконтрольными правительствам серверами», «недоступными для спецслужб ключами шифрования», быстренько нагнуло ФБР, угрожая лишить бизнеса «за пособничество террористам».

Что уж говорить о Facebook, Google, Apple и Twitter, активно сотрудничающих со спецслужбами США, да и во многом созданных за их деньги.

Ну как тут не вспомнить роман Оруэлла «1984» и предупредительный лозунг из него: «Старший Брат наблюдает за тобой!». Вот только Оруэлл смоделировал у себя некий гипотетический «ангсоц» (английский социализм), но на деле, слежкой за человеческими массами занимается «амкап» – американский капитализм, считающийся «самым правильным, демократичным, свободным и эталонным».