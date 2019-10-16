Трамп пугает американцев экономическим крахом в случае победы демократов

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Победа на выборах президента США, которые пройдут в 2020 году, любого из участников последних дебатов претендентов от Демократической партии приведет экономику страны к краху, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил действующий президент, республиканец Дональд Трамп в своем твиттер-аккаунте.

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“Наша рекордная экономика рухнет так же, как в 1929 году, если любой из этих клоунов станет президентом”, — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

24 октября 1929 года промышленный индекс Доу-Джонса упал на 11%, этот день стал известен как “черный четверг”. Обвал цен на акции продолжился в “черную пятницу” (25 октября), “черный понедельник” (28 октября) и “черный вторник” (29 октября) и ознаменовал начало Великой депрессии, продолжавшейся до конца 1930-х годов.

Трам также отметил, что ни у кого из участников демократических дебатов, прошедших 15 октября в Огайо, нет шансов стать президентом. “Теперь вы понимаете, почему у них нет выбора, только продвинуть абсолютно незаконный и абсурдный импичмент одного из самых успешных президентов!”, — добавил Трамп, заявив, что запустив процедуру его импичмента спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сама должна быть отстранена за мошенничество.

Президент также выразил уверенность, что благодаря “мошенничество” демократов с импичментом республиканцы смогут не только удержать под своим контролем сенат и пост президента, но и вернуть себе большинство в палате представителей.