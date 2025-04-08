Трамп, Путин и Си знают, что Макрон – балабол – Арестович

Лидеры США, России и Китая знают, что за воинственной риторикой руководства стран Европы нет реальной силы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин, китайцы и Трамп не считают Европу фактором. Они видят, что это абсолютно несерьезно, вся эта туфта, все эти приезды начальников генеральных штабов – это имитация наличия у Европы какой-то позиции. Пока нет ответа на вопрос, что будет если «Искандер» прилетит по штабу французских миротворцев, это вообще ни о чем, когда Макрон в красивой позе отрепетированной перед зеркалом, с орлиным профилем обращается к нации и говорит: «Мы должны взять на себя и так далее, и так далее».

Восхищенная нация смотрит на него, но забывает задать вопрос: «Господин, президент господин страшный верховный главнокомандующий, а что будет, если убьют целенаправленно французского солдата? Вы начинаете войну с Россией или нет? Это будет паритетный удар в ответ, Франция убьет одного российского солдата, что мы будем делать? Или она ударит по Москве по центру принятия решения, или приведет ядерные силы в боеготовность – что будет делать Франция?»

Все эти визиты начальников штабов и даже визиты всей французской армии целиком сюда вообще ни о чем, и даже визит Макрона вообще ни о чем, это ни про что. Это знает Трамп, знает Путин, это знает Си Цзиньпин по одной простой причине – это троица троица товарищей, еще и хуситы, Израиль еще может быть, Иран, Турция – не так много таких государств, готовых обеспечивать свою политику по самому высокому счету, если нужно в войну они вступят, а когда ты гарантированно знаешь, что на войну ты не пойдешь, и при этом оперируешь понятиями войны, словарем войны и военной силой, то ты – ба-ла-бол, даже если ты президент Франции», – заявил Арестович.