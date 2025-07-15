Трамп пытается одурачить всех своим 50-дневным дедлайном – Джонсон

Президент США Дональд Трамп – просто мошенник, который обманывает своих партнёров ради заключения выгодной сделки.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В американской культуре называть кого-то продавцом поддержанных автомобилей – это не комплимент. Это подразумевает нечестность, ложь, обман.

Я не знаю, универсально ли это в культурном плане? Для тех, кто смотрит из других стран, Дональд Трамп – продавец поддержанных автомобилей. Он не какой-то выдающийся бизнесмен, обладающий невероятным обаянием и деловой хваткой.

Нет, он продавец поддержанных автомобилей и будет говорить вам то, что по его мнению вам нужно услышать, чтобы купить его барахло. Вот что здесь происходит.

Он будет говорить то, что, по его мнению, нужно сказать, чтобы одурачить вас, убедить вас купить его товар. Так что, я думаю, что 50 дней это просто произвольное число», – сказал Джонсон.