Трамп пытается одурачить всех своим 50-дневным дедлайном – Джонсон

Максим Столяров.  
15.07.2025 19:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Президент США Дональд Трамп – просто мошенник, который обманывает своих партнёров ради заключения выгодной сделки.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп – просто мошенник, который обманывает своих партнёров ради заключения выгодной...

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«В американской культуре называть кого-то продавцом поддержанных автомобилей – это не комплимент. Это подразумевает нечестность, ложь, обман.

Я не знаю, универсально ли это в культурном плане? Для тех, кто смотрит из других стран, Дональд Трамп – продавец поддержанных автомобилей. Он не какой-то выдающийся бизнесмен, обладающий невероятным обаянием и деловой хваткой.

Нет, он продавец поддержанных автомобилей и будет говорить вам то, что по его мнению вам нужно услышать, чтобы купить его барахло. Вот что здесь происходит.

Он будет говорить то, что, по его мнению, нужно сказать, чтобы одурачить вас, убедить вас купить его товар. Так что, я думаю, что 50 дней это просто произвольное число», – сказал Джонсон.

«Я не знаю, может у него день рождения. Или он заключил секретную сделку с Путиным. Путин сказал: я завершу это за 50 дней, и мы заставим Украину сдаться. А Трамп скажет, о, мне не нужно вводить тарифы, потому что война закончилась.

Кто-то говорит, что у Трампа есть план. Это не так. Он играет в гольф. А гольфисты не планируют, они просто бьют по мячу и надеются попасть в лунку за меньшее количество ударов», – добавил он.

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