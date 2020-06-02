Трамп пытается втянуть Россию в свои разборки с Китаем

02.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Инициатива президента США Дональда Трампа пригласить на саммит «большой семерки» Россию, Южную Корею, Индию и Австралию преследует далекоидущие цели по созданию антикитайского фронта.

Об этом «Известиям» заявил научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

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«Это государства, которые, как полагает американский лидер, были бы полезны в деле сдерживания Китая. Стремление Трампа с самого начала, как он говорил, поладить с Путиным тоже объясняется именно этим. Россия как таковая его мало интересует. Она ему кажется важной в плане противостояния с Китаем. Он по-прежнему надеется каким-то образом втянуть Москву в это дело», – подчеркнул международник.

По его мнению, России ни в коем случае не стоит втягиваться в это дело.

«Даже смешно как-то откликаться на эту идею. Нам только не хватало вовлекаться в американо-китайские разборки, да еще и на американской стороне», – убежден Лукьянов.

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