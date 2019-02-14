Трамп распорядился затащить Украину в НАТО
При нынешней администарции в Вашингтоне вполне вероятно вступление Украины в НАТО.
Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Украина получит план, позволяющий вступить в НАТО, учитывая, что уже несколько раз это решение блокировали Франция и Германия.
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“У нас сегодня другая администрация, она жестко относится к НАТО. Также я знаю, что Трамп дал указание, чтобы проработали 5 пункт в уставе НАТО и нашли выход для Грузии и Украины. Я не могу предсказать, но я могу анализировать уже произошедшее”, – сказал Табах.
По его словам, за последние пять лет Украина сделала очень много вещей, которых на Западе не ожидали.
“Например, то, что будет безвизовый режим, когда в стране идет война и финансовый кризис. Даже у Турции – союзника НАТО – нет безвизового режима, а Украина добилась этого. То же с церковью: казалось, кто бы пошел против Российской православной церкви – это же гигант, но Украина добилась и этого, получила томос. Я не удивлюсь, если Украина добьется вступления в НАТО”, – надеется экс-представитель НАТО в РФ.
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