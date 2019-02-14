14.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

При нынешней администарции в Вашингтоне вполне вероятно вступление Украины в НАТО.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Украина получит план, позволяющий вступить в НАТО, учитывая, что уже несколько раз это решение блокировали Франция и Германия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“У нас сегодня другая администрация, она жестко относится к НАТО. Также я знаю, что Трамп дал указание, чтобы проработали 5 пункт в уставе НАТО и нашли выход для Грузии и Украины. Я не могу предсказать, но я могу анализировать уже произошедшее”, – сказал Табах.

По его словам, за последние пять лет Украина сделала очень много вещей, которых на Западе не ожидали.

“Например, то, что будет безвизовый режим, когда в стране идет война и финансовый кризис. Даже у Турции – союзника НАТО – нет безвизового режима, а Украина добилась этого. То же с церковью: казалось, кто бы пошел против Российской православной церкви – это же гигант, но Украина добилась и этого, получила томос. Я не удивлюсь, если Украина добьется вступления в НАТО”, – надеется экс-представитель НАТО в РФ.