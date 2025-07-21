Трамп разозлил Европу, вынуждая её отказаться от собственной ПВО

Президент США Дональд Трамп спровоцировал конфликт внутри НАТО из-за того, что европейцы вознамерились производить свои ЗРК не хуже «Пэтриотов».

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возник конфликт внутри НАТО. Когда европейцы задумались о том, что надо бы и что-то своё делать, потому что американцы так себя ведут, они начали загодя 20 лет назад проектировать свою систему, типа «Пэтриот». Называется она SAMP/T, франко-итальянская, там ещё англичане участвуют. Получилась очень хорошая система, которая ничем не уступает «Пэтриоту». Более того, интересная ракета, она маневрирует не за счёт рулей, а у неё есть двигатель в центре корпуса, который просто сдвигает её вбок, и она в последнюю секунду, когда подлетает к цели, резко сдвигается вбок и идеально влетает в цель, не взрываясь. То есть кинетическое поражение, как кирпичом. Она показала очень хорошие результаты. И тут вдруг Трамп говорит: вы будете платить за наше оружие, и мы его передадим Украине. Украина будет воевать, вы будете платить, мы будем получать деньги и производить оружие. Вот такая гениальная схема бизнесовая», – сказал Ширяев.

Поэтому Европа все свои разработки должна поставить на паузу.

«У них на 2026 год запланировано расширение производства, заводы должны были начать производить в приличных количествах эти ракеты. Они уже и испытаны в бою. Сейчас на Украине всего три батареи, у французов шесть, у итальянцев пять, но их будет больше, и они тоже хотят, чтобы у этого оружия был потенциал экспортный, продавать его по всему миру.

Тут вдруг Трамп говорит: нет, вы со своими подождите, у нас своё оружие ещё есть. Прямое столкновение двух конкурирующих видов оружия», – рассказал эксперт.