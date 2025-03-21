Украинцам лучше не злить Дональда Трампа, поскольку если он ещё раз перекроет разведданные, не только для группировки в Курской области, а по всему фронту, то всё закончится совсем печально.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что может сделать Украина против хозяина овального кабинета? Очевидно, т.н. европейское НАТО – Великобритания, Франция, Испания, Германия и прочие титаны и тигры, ну, не догоняют и по деньгам, и по боеприпасам, и по войскам. Как-то могут они заместить Америку? Не могут. Соответственно, сколько смогут продержаться – настолько, сколько есть резервы. А если Америка сильно рассердится, они отрубят даже «Старлинк» на три дня. И всё ослепнет, и не только в районе Курской области, а по всей линии фронта. А тогда что? Известно, что: трагично, грустно, печально груз 200, груз 300, и побольше 200, чем 300», – сказал Пасков.

Ведущий удивился, неужели Дональд Трамп может вернуться к таким методам.