Трамп решил разыграть карабахскую карту

21.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне предстоящих в ноябре выборов сделал заявление по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, дав понять, что может помочь армянам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что в Карлсон-Сити глава Белого дома впервые за время своего правления заговорил о глубокой симпатии к армянам, а также намекнул на готовность им помочь.

«Вы сильны духом. У людей из Армении сильное чувство приверженности своей стране. Они отличные бизнесмены к тому же, наряду с латиноамериканцами. Мы делаем кое-что. Я сдерживаю террористов», — заявил Трамп.

Издание обращает внимание, что Трамп оборвал свое высказывание на самом интригующем моменте, не объяснив, что именно США делают для того, чтобы помочь «сдерживать террористов».

Кроме того, в Вашингтон были приглашены министры иностранных дел Армении и Азербайдажана.

«Что бы ни говорили опросы, все понимают, что борьба на выборах будет идти до конца. В этой ситуации Дональд Трамп пытается задействовать все рычаги и использовать все информационные поводы, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, представ эффективным миротворцем, утверждающим лидерство США в решении международных конфликтов», — сказал изданию директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

По его словам, армянская диаспора своими голосами не может заметным образом повлиять на исход битвы за Белый дом, к тому же ее значительная часть находится в штате Калифорния, где демократические кандидаты традиционно имеют устойчивое преимущество.

«В то же время представители армянской диаспоры, среди которых немало звезд шоу-бизнеса и других носителей «мягкой силы», вполне могут помочь не только Дональду Трампу, но и в целом республиканцам. Ведь 3 ноября Америка будет также переизбирать всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената, губернаторов 13 штатов и территорий. Риск для республиканцев потерять не только Белый дом, но и Конгресс остается весьма высоким. Учитывая это, Дональд Трамп и пытается в оставшееся до выборов время разыграть все карты, включая карабахскую, чтобы не допустить демократического реванша»», – считает эксперт.