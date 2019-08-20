Трамп решил укрепить позиции за счет Косово

20.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В кулуарах заседания Совбеза ООН состоялись переговоры президента Сербии Александра Вучича и госсекретаря США Майкла Помпео, в ходе которых американцы должны были передать новый, одобренный Дональдом Трампом план по Косово – незаконно отторгнутому краю, захваченному при поддержке Запада албанскими сепаратистами, пишет белградское издание Informer.

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Никаких подробностей этого плана нет, но предполагается, что американцы преподнесут его как некое компромиссное решение, которое также учитывало бы интересы сербов в крае, отмечает издание.

Политики встретились за рабочим ужином. Помпео после встречи назвал ее продуктивной и сообщил, что обсуждалась «нормализация отношений с Косово», стабилизация на Балканах и перспективы членства Сербии в ЕС.

Сербское издание Blic со ссылкой на свои источники сообщило, что на переговорах Вучич убеждал США повлиять на албанских сепаратистов, которые в последние месяцы осуществляют новые и новые провокации против населения сербских анклавов Косово, а также отказывается отменять введенную в конце прошлого года экономическую блокаду славянского населения края.

Вучич назвал это в качестве главного условия возобновления переговоров с Приштиной.

Эксперт по Западным Балканам Дин Пинелис напомнил, что накануне ведущие страны Евросоюза обнародовали призыв к Белграду и Приштине возобновить переговоры, а американцы сами инициировали встречу с Вучичем.

«Очень важно взглянуть на социально-политический контекст, в котором происходит эта внезапная встреча, по просьбе США. Встреча организуется в то время, когда страны Квинты посылают сообщение о необходимости продолжения диалога между Белградом и Приштиной, и в Косово перед досрочными выборами царит атмосфера затишья. Также имейте в виду, что в следующем году администрация Трампа столкнется с проверкой выборами. Диалог уже давно зашел в тупик, и Белый дом явно пересматривает, какие вещи должны быть сдвинуты с мертвой точки, чтобы принести им пользу», – сказал аналитик.

Он также отметил, что представители Приштины не были приглашены на эту встречу.

«Вашингтон может организовать встречу в Белом доме осенью с представителями Приштины и Белграда. Президент США Дональд Трамп может созвать встречу, подобную той, которая была организована бывшим президентом США Джимми Картером в 1978 году, когда было достигнуто историческое соглашение между Египтом и Израилем. В качестве условия после созыва саммита новое правительство Косово должно будет отменить пошлины, а Сербия должна будет согласиться приостановить кампанию против признания Косово», – сказал Пинелис.

Дипломат Зоран Миливоевич выразил мнение, что инициированная американцами встреча показывает, что администрация США заинтересована в разблокировке ситуации вокруг Косово.

«Ключ к разблокированию диалога и поиску компромисса теперь находится в руках Америки. Европа не в состоянии более активно решать эту проблему, пока не завершатся внутренние процессы в ЕС. Поэтому не случайно, что Америка теперь считает, что настало время проявить инициативу и создать условия не только для диалога, но и для компромиссного решения, которое, несомненно, поддержит эту администрацию и Трампа в преддверии предстоящих выборов в США в следующем году», – считает Миливоевич.

Политический аналитик Драгомир Анджелкович также высказал мнение, что США очень заинтересованы в разрешении этой ситуации: «Полагаю, они смогут надавить своим авторитетом на Приштину, чтобы та стала более сговорчивей. И сама эта встреча – сигнал Приштине, что настало время «включать мозги».