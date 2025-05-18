Трамп с Путиным додушат ЕС, поверьте – Шевченко
Украинский конфликт продлится до 2029 года.
Об этом российский публицист Максим Шевченко заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«До 2029 года. Европейский союз еще трепыхается с точки зрения Вашингтона и Москвы, которая играет тут на Вашингтон. Подыгрывает, как в преферанс, на руку Вашингтону. Он еще трепыхается. Он перестанет трепыхаться, когда к власти в ЕС придут силы, которых трампистский Вашингтон будет идентифицировать как своих союзников», – сказал Шевченко.
Как союзников президента США Дональда Трампа он назвал не только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, но партию «Свобода» в Австрии, «Альтернативу для Германии» и «Национальное объединение» во Франции.
Важным признаком победы трампистов в Европе Шевченко считает победу на президентских выборах в Румынии Джорже Симиона, который выступает против поставок оружия Украине – «это и без перемирия шаг к прекращению войны».
«Путин с Трампом додушат Европейский союз, поверьте. У ЕС не так много ходов. Украинский конфликт – ловушка, в которую попала Россия, но она из нее вылезает с помощью Трампа. А ЕС в нее залез гораздо глубже. Еще не факт, что он что-то получит в случае мира по нынешней линии фронта, потому что Трамп тоже свою лапу накладывает на АЭС, три порта и месторождения урана, на которые Франция претендовала», – считает Шевченко.
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